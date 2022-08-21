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20 августа, 22:15

Политтехнолог Марина Юденич высказалась о гибели дочери философа Дугина

Политтехнолог, журналист Марина Юденич откликнулась на гибель Дарьи Дугиной, дочери известного российского философа Александра Дугина.

"Погибла Дарья Дугина. Ужас какой. Мы познакомились позавчера на форуме "Армия и общество. Технология ментальных войн". Молодая, красивая, открытая. Упокой, Господи!" написала Юденич в "Телеграме".

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Он выразила соболезнования по поводу этой трагедии.

Лайф ранее сообщал, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно горящий автомобиль. Вероятно, машина взорвалась прямо во время движения. По некоторым данным, в автомобиле, вероятно, находилась дочь известного общественного деятеля, философа, политолога Александра Дугина — Дарья.

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Александр Дугин

Дмитрий Алексиевич

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