Политтехнолог Марина Юденич высказалась о гибели дочери философа Дугина

"Погибла Дарья Дугина. Ужас какой. Мы познакомились позавчера на форуме "Армия и общество. Технология ментальных войн". Молодая, красивая, открытая. Упокой, Господи!" — написала Юденич в "Телеграме".

Он выразила соболезнования по поводу этой трагедии.

Лайф ранее сообщал, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно горящий автомобиль. Вероятно, машина взорвалась прямо во время движения. По некоторым данным, в автомобиле, вероятно, находилась дочь известного общественного деятеля, философа, политолога Александра Дугина — Дарья.