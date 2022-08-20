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20 августа, 17:26

Мэра Мариуполя пытались убить с помощью заложенного в зоопарке СВУ

МВД ДНР: При покушении на мэра Мариуполя взорвали СВУ с поражающими элементами

<p>Место происшествия, оцепленное правоохранителями. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/news_mvddnr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД ДНР</a></p>

Место происшествия, оцепленное правоохранителями. Обложка © Telegram / МВД ДНР

Стали известны подробности покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко. Как сообщили в МВД ДНР, на территории зоопарка, куда должен был приехать градоначальник, взорвалась самодельная бомба с поражающими элементами.

"В полицию поступило сообщение о взрыве, произошедшем вблизи городского зоопарка. По имеющейся информации, в это время там должен был находиться с рабочим визитом глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко. <...> Предварительно установлено, что сработало самодельное взрывное устройство, содержащее поражающие элементы", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Ведётся следствие.

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Как уже писал Лайф, на мэра Мариуполя Константина Иващенко было совершено покушение. К счастью, его удалось предотвратить, в результате происшествия никто не пострадал.

Николь Вербер

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