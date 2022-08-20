Мэра Мариуполя пытались убить с помощью заложенного в зоопарке СВУ

Стали известны подробности покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко. Как сообщили в МВД ДНР, на территории зоопарка, куда должен был приехать градоначальник, взорвалась самодельная бомба с поражающими элементами.

"В полицию поступило сообщение о взрыве, произошедшем вблизи городского зоопарка. По имеющейся информации, в это время там должен был находиться с рабочим визитом глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко. <...> Предварительно установлено, что сработало самодельное взрывное устройство, содержащее поражающие элементы", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Ведётся следствие.