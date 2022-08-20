В США решили выпустить на свободу преступника, который заживо закопал 26 детей

В Калифорнии, США, комиссия по условно-досрочному освобождению позволит выпустить из тюрьмы 70-летнего Фредерика Вудса, который вместе с подельниками совершил массовое похищение 26 детей и водителя автобуса и закопал их заживо, сообщает Fox News.

Преступление было совершено в 1976 году. Подельниками Вудса выступили его братья. Дети и водитель были закопаны в прицепе грузовика на глубине 3,66 метра, при этом преступники требовали выкуп. К счастью, водитель и один ребёнок сумели прорыть лаз и выбраться на свободу. Именно тот факт, что все остались живы, сподвиг комиссию выпустить Вудса на свободу досрочно.