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19 августа, 10:50

Петербуржец сознался в убийстве супруги, "пропавшей" 15 лет назад

Житель Петербурга признался, что убил жену и закопал её тело в лесу 15 лет назад

Житель Санкт-Петербурга признался правоохранителям в том, что в 2007 году убил супругу и закопал её тело в лесу. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по региону.

Петербуржец рассказывает, где закопал тело жены 15 лет назад. Видео © ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу

Уголовное дело по признакам убийства по факту безвестного исчезновения петербурженки 1978 года рождения было возбуждено в сентябре 2008 года. Спустя время правоохранители установили причастность к совершению преступления супруга женщины. Подозреваемого задержали, и теперь решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения.

"Во время тактически грамотно спланированного и проведённого допроса, где были проведены собранные доказательства, мужчина дал признательные показания", — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый в начале ноября 2007 года в квартире одного из домов на Северном проспекте во время конфликта убил супругу. Чтобы скрыть преступление, мужчина закопал её тело в лесном массиве в Выборгском районе Ленинградской области. После этого он написал заявление в полицию о том, что жена якобы ушла из дома и пропала без вести. Сейчас следователи вместе с подозреваемым пытаются найти тело женщины.

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Ранее московские следователи задержали подозреваемого в убийстве 26-летней давности. В момент совершения преступления мужчина находился под наркотиками. Спустя много лет его поймали в Подмосковье, он сознался в содеянном.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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