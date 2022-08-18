Жительница Саратова избавилась от новорождённого сына, сбросив его в яму
Следователи возбудили уголовное дело после убийства новорождённого ребёнка в Саратове
Дом в Саратове, где женщина родила ребёнка и выбросила его в яму. Обложка © СУ СК РФ по Саратовской области
Жительница Саратова избавилась от новорождённого сына, сбросив его в яму. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в заявлении регионального СУ СК РФ.
"Следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратова Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении 24-летней жительницы города Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ "Убийство матерью новорождённого ребёнка", — сказано в сообщении.
Трагедия произошла вечером 17 августа. По данным следствия, девушка родила мальчика во дворе дома, после чего выбросила его в яму. Сообщается, что в тот же день горе-матери понадобилась медпомощь.
В ходе проведённых исследований выяснилось, что малыш умер в результате механической асфиксии. Сейчас следователи закрепляют доказательства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Лайф писал, что пятилетняя воспитанница детского сада в Новосибирске разбилась насмерть во время катания на самокате. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.