Жительница Саратова избавилась от новорождённого сына, сбросив его в яму. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в заявлении регионального СУ СК РФ.

"Следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратова Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении 24-летней жительницы города Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ "Убийство матерью новорождённого ребёнка", — сказано в сообщении.

Трагедия произошла вечером 17 августа. По данным следствия, девушка родила мальчика во дворе дома, после чего выбросила его в яму. Сообщается, что в тот же день горе-матери понадобилась медпомощь.

В ходе проведённых исследований выяснилось, что малыш умер в результате механической асфиксии. Сейчас следователи закрепляют доказательства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.