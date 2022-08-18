"Санкции так повлияли!": Никас Сафронов рассказал, что его сын растолстел до 300 килограммов
Никас Сафронов заявил, что его сын Лука растолстел до 300 кг из-за западных санкций
Лука Сафронов-Затравкин. Обложка © Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории России) / lukasafronovofficial
Известный российский художник Никас Сафронов рассказал, что его сын, пианист Лука Сафронов-Затравкин, прибавил в весе из-за западных санкций. Об этом пишет портал Prozvezd.
Сейчас вес Луки составляет 300 килограммов, хотя в начале года он был на 50 килограммов меньше. Сафронов-старший считает, что его сын резко раздобрел из-за санкций, введённых против РФ. В каком-то смысле художник даже рад за наследника, ведь его пример демонстрирует несостоятельность западных рестрикций.
"Санкции недружественных стран так повлияли! На примере Луки мы видим всю их несостоятельность. По задумке недругов, наши люди, видимо, должны были страдать от голода. Но с введением ограничений и после ухода из нашей страны разных фастфуд-компаний и западных производителей продуктов питания наши люди, похоже, не стали питаться хуже. А судя по Луке, некоторые даже лучше", — отметил Сафронов.
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Напомним, в марте сын Никоса Сафронова приковал себя наручниками к дверям McDonald’s в Москве, выразив тем самым протест из-за закрытия сети фастфуда в стране. Он назвал уход брендов из России актом враждебности и насилия лично к нему и ко всем согражданам. Вскоре его высвободили полицейские, после этого пианист был оштрафован.