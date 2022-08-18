"Санкции так повлияли!": Никас Сафронов рассказал, что его сын растолстел до 300 килограммов

Известный российский художник Никас Сафронов рассказал, что его сын, пианист Лука Сафронов-Затравкин, прибавил в весе из-за западных санкций. Об этом пишет портал Prozvezd.

Сейчас вес Луки составляет 300 килограммов, хотя в начале года он был на 50 килограммов меньше. Сафронов-старший считает, что его сын резко раздобрел из-за санкций, введённых против РФ. В каком-то смысле художник даже рад за наследника, ведь его пример демонстрирует несостоятельность западных рестрикций.

"Санкции недружественных стран так повлияли! На примере Луки мы видим всю их несостоятельность. По задумке недругов, наши люди, видимо, должны были страдать от голода. Но с введением ограничений и после ухода из нашей страны разных фастфуд-компаний и западных производителей продуктов питания наши люди, похоже, не стали питаться хуже. А судя по Луке, некоторые даже лучше", — отметил Сафронов.