Сына художника Сафронова оштрафовали за акцию с наручниками у дверей "Макдоналдса"
По его словам, акция у дверей "Макдоналдса" была единственным способом показать всему миру, что в России живут такие же люди, как и в других странах.
Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин, который в знак протеста против ухода "Макдоналдса" с российского рынка приковал себя наручниками к дверям одного из ресторанов в центре Москвы, рассказал РИА "Новости", что полицейские выписали ему штраф за административное нарушение.
"Да, на меня составили протокол за мелкое хулиганство. Штраф, конечно, платить буду, я законопослушный гражданин. <...> Надеюсь, что добровольно я больше никогда в такой ситуации не окажусь, это же надо довести человека", — сказал Сафронов-Затравкин.
По его словам, акция у дверей "Макдоналдса" была единственным способом показать всему миру, что в России живут такие же люди, как и в других странах, и что никто не вправе решать, что им носить, что съесть и куда полететь.
Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.