Сына художника Сафронова оштрафовали за акцию с наручниками у дверей "Макдоналдса"

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин, который в знак протеста против ухода "Макдоналдса" с российского рынка приковал себя наручниками к дверям одного из ресторанов в центре Москвы, рассказал РИА "Новости", что полицейские выписали ему штраф за административное нарушение.

"Да, на меня составили протокол за мелкое хулиганство. Штраф, конечно, платить буду, я законопослушный гражданин. <...> Надеюсь, что добровольно я больше никогда в такой ситуации не окажусь, это же надо довести человека", — сказал Сафронов-Затравкин.