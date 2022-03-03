Разработчик компьютерных игр CD Projekt RED остановил продажи в РФ и Белоруссии
Владельцы польской компании уточнили, что запрет на реализацию коснётся цифровых и физических копий. Обращаясь к пользователям, они призвали отнестись к этому с пониманием.
Владельцы компании-разработчика компьютерных игр CD Projekt RED заявили об остановке продаж в России и Белоруссии. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте компании.
Авторы "Ведьмака" и Cyberpunk 2077 также уточнили: запрет на реализацию коснётся цифровых и физических копий, отметив, что рассчитывают на то, что пользователи отнесутся к такому шагу с пониманием.
"Мы надеемся на понимание всех игроков, которых это затронет. Ранее купленные копии игр, а также патчи и хотфиксы к ним продолжат работать", — добавили в компании.
Ранее Лайф писал, что в России остановил свою работу целый ряд западных производителей — магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановят продажи уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group, также приостановила продажу своей продукции в РФ компания Apple.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении РФ стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.
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