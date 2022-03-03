Разработчик компьютерных игр CD Projekt RED остановил продажи в РФ и Белоруссии

Владельцы компании-разработчика компьютерных игр CD Projekt RED заявили об остановке продаж в России и Белоруссии. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте компании.

Авторы "Ведьмака" и Cyberpunk 2077 также уточнили: запрет на реализацию коснётся цифровых и физических копий, отметив, что рассчитывают на то, что пользователи отнесутся к такому шагу с пониманием.

"Мы надеемся на понимание всех игроков, которых это затронет. Ранее купленные копии игр, а также патчи и хотфиксы к ним продолжат работать", — добавили в компании.

Ранее Лайф писал, что в России остановил свою работу целый ряд западных производителей — магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановят продажи уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group, также приостановила продажу своей продукции в РФ компания Apple.