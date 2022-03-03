"Прорабатывают план "Б": Аналитик Ющук рассказал, что будет дальше с продукцией Apple в России

По словам эксперта, компания взяла паузу, чтобы обдумать ситуацию и понять, как действовать, когда мировые компании вводят санкции против нашей страны.

Перед американской компанией Apple стоит противоречие: следовать интересам своего бизнеса или государственной политике. Об этом Лайфу рассказал специалист по конкурентной разведке, аналитик Василий Ющук.

"Что они будут делать с транспортной логистикой? Как они будут свою продукцию в Россию поставлять? Если это транспортные компании, которые за это берутся, смогут ли они потом из России уехать? Потому что международные компании перестали с нами работать. На мой взгляд, Apple взяла паузу, чтобы сориентироваться в том, что происходит", — отметил специалист.

Он предполагает, что спрос на продукцию Apple в России есть, поэтому сейчас американская компания, скорее всего, "прорабатывает план "Б". Однако эксперт подчеркнул, что iPhone всё же могут заблокировать на уровне операционной системы.

"С теми устройствами, которые есть сейчас, наши IT-cпециалисты будут думать, как их разблокировать. Это будут, что называется, ломанные телефоны с ломанными системами. Чтобы спасти сам телефон, не покупать новый, будут придумываться обходы этих блокировок", — резюмировал Ющук.

Ранее Лайф писал, что в Москве открылись магазины по продаже техники Apple re:Store. Накануне все они оказались закрыты в Москве и Санкт-Петербурге. Как уточнили в компании, мера носила временный характер. Ретейлеру было необходимо оценить текущую ситуацию на рынке.