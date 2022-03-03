Finans: LEGO остановила поставки в Россию
На такой шаг компания пошла в связи с обострением ситуации на Украине. Отмечается, что таким образом производитель закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта.
Датский производитель игрушек — компания LEGO — принял решение прекратить поставки своей продукции в Россию из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает портал Finans.
"LEGO останавливает все поставки в Россию. Компания LEGO не отправляет наборы игрушек в Россию. Таким образом концерн закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта", — говорится в сообщении.
Уточняется, что причина прекращения поставок связана с обострением ситуации на Украине.
Лайф напоминает, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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