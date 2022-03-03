Finans: LEGO остановила поставки в Россию

На такой шаг компания пошла в связи с обострением ситуации на Украине. Отмечается, что таким образом производитель закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта.

Датский производитель игрушек — компания LEGO — принял решение прекратить поставки своей продукции в Россию из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает портал Finans.

"LEGO останавливает все поставки в Россию. Компания LEGO не отправляет наборы игрушек в Россию. Таким образом концерн закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта", — говорится в сообщении.

Уточняется, что причина прекращения поставок связана с обострением ситуации на Украине.