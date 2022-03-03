Песков назвал "уткой" сообщения о возможном введении военного положения в РФ

Представитель Кремля призвал россиян очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами слухов и обманов.

Сообщения и публикации в Сети о возможном введении в ряде регионов России военного положения — это фейк. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это "утки", в соцсетях и так далее ходят чистые "утки", которые потом граждане пересылают друг другу. Нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами обычных слухов и обманов", — отметил представитель Кремля.

Ранее о подобных фейковых рассылках рассказывала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По её словам, региональным омбудсменам начали массово поступать ложные сообщения о введении на территории России военного положения. Москалькова призвала не поддаваться на информационные провокации подобного рода.