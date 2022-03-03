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Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 10:08
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Песков назвал "уткой" сообщения о возможном введении военного положения в РФ

Представитель Кремля призвал россиян очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами слухов и обманов.

Сообщения и публикации в Сети о возможном введении в ряде регионов России военного положения — это фейк. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это "утки", в соцсетях и так далее ходят чистые "утки", которые потом граждане пересылают друг другу. Нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами обычных слухов и обманов", — отметил представитель Кремля.

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Ранее о подобных фейковых рассылках рассказывала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По её словам, региональным омбудсменам начали массово поступать ложные сообщения о введении на территории России военного положения. Москалькова призвала не поддаваться на информационные провокации подобного рода.

Напомним, для опровержения недостоверной информации кабмин запустил портал "Объясняем.РФ". По словам вице-премьера Чернышенко, новый ресурс будет работать по аналогии с сайтом "стопкоронавирус.рф". Сведения там будут обновляться в режиме реального времени.

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Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Александр Юнашев
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