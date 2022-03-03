Москалькова сообщила о рассылке фейков про военное положение в РФ

Региональным омбудсменам начали массово рассылать фейковые сообщения о введении на территории России военного положения, сообщила в своём телеграм-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Моим коллегам, региональным уполномоченным по правам человека, якобы от моего имени стали поступать сообщения о якобы введении по всей стране военного положения", — сказала она.

Москалькова призвала не поддаваться на информационные провокации подобного рода. Она также опубликовала примеры отправленных вбросов и отметила, что официальные источники всегда держат население в курсе.

"Уважаемые коллеги, мы всегда на связи", — уточнила Москалькова.

Напомним, для опровержения недостоверной информации Кабмин РФ запустил портал "Объясняем.РФ". По словам вице-премьера Чернышенко, новый ресурс будет работать по аналогии с сайтом "Стопкоронавирус.РФ". Сведения там будут обновляться в режиме реального времени.