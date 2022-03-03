Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 12:58

Москалькова сообщила о рассылке фейков про военное положение в РФ

Омбудсмен призвала не поддаваться на информационные провокации и привела примеры отправленных сообщений. Официальные российские источники всегда держат население в курсе, напомнила она.

Региональным омбудсменам начали массово рассылать фейковые сообщения о введении на территории России военного положения, сообщила в своём телеграм-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Моим коллегам, региональным уполномоченным по правам человека, якобы от моего имени стали поступать сообщения о якобы введении по всей стране военного положения", — сказала она.

Москалькова призвала не поддаваться на информационные провокации подобного рода. Она также опубликовала примеры отправленных вбросов и отметила, что официальные источники всегда держат население в курсе.

"Уважаемые коллеги, мы всегда на связи", — уточнила Москалькова.

Минобороны РФ: Ни срочники, ни курсанты не участвуют в специальной операции на Украине
Минобороны РФ: Ни срочники, ни курсанты не участвуют в специальной операции на Украине

Напомним, для опровержения недостоверной информации Кабмин РФ запустил портал "Объясняем.РФ". По словам вице-премьера Чернышенко, новый ресурс будет работать по аналогии с сайтом "Стопкоронавирус.РФ". Сведения там будут обновляться в режиме реального времени.

Ранее директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина сообщила об увеличении фейков о событиях на Украине до 1,3 миллиона. По её словам, большая часть дезинформации — это старые факты зверств ВСУ в Донбассе и убийств мирных граждан. На фоне массового распространения слухов член ОП РФ Александр Малькевич рассказал о шести категориях фейков про Украину. По словам собеседника, сегодняшняя ситуация развязала руки цифровым платформам, поэтому количество провокаций просто зашкаливает. Задача подобных вбросов — спровоцировать раскол в обществе, считает общественник.

BannerImage

Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ

Ирина Мусина
  • Новости
  • Татьяна Москалькова
  • фейки
  • кибербезопасность
  • Общество
  • Политика
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar