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3 марта, 09:58

Москалькова сообщила о рассылке фейков про военное положение в РФ

Омбудсмен призвала не поддаваться на информационные провокации и привела примеры отправленных сообщений. Официальные российские источники всегда держат население в курсе, напомнила она.

Региональным омбудсменам начали массово рассылать фейковые сообщения о введении на территории России военного положения, сообщила в своём телеграм-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Моим коллегам, региональным уполномоченным по правам человека, якобы от моего имени стали поступать сообщения о якобы введении по всей стране военного положения", — сказала она.

Москалькова призвала не поддаваться на информационные провокации подобного рода. Она также опубликовала примеры отправленных вбросов и отметила, что официальные источники всегда держат население в курсе.

"Уважаемые коллеги, мы всегда на связи", — уточнила Москалькова.

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Напомним, для опровержения недостоверной информации Кабмин РФ запустил портал "Объясняем.РФ". По словам вице-премьера Чернышенко, новый ресурс будет работать по аналогии с сайтом "Стопкоронавирус.РФ". Сведения там будут обновляться в режиме реального времени.

Ранее директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина сообщила об увеличении фейков о событиях на Украине до 1,3 миллиона. По её словам, большая часть дезинформации — это старые факты зверств ВСУ в Донбассе и убийств мирных граждан. На фоне массового распространения слухов член ОП РФ Александр Малькевич рассказал о шести категориях фейков про Украину. По словам собеседника, сегодняшняя ситуация развязала руки цифровым платформам, поэтому количество провокаций просто зашкаливает. Задача подобных вбросов — спровоцировать раскол в обществе, считает общественник.

Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ

Ирина Мусина

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