Москалькова сообщила о рассылке фейков про военное положение в РФ
Омбудсмен призвала не поддаваться на информационные провокации и привела примеры отправленных сообщений. Официальные российские источники всегда держат население в курсе, напомнила она.
Региональным омбудсменам начали массово рассылать фейковые сообщения о введении на территории России военного положения, сообщила в своём телеграм-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Моим коллегам, региональным уполномоченным по правам человека, якобы от моего имени стали поступать сообщения о якобы введении по всей стране военного положения", — сказала она.
Москалькова призвала не поддаваться на информационные провокации подобного рода. Она также опубликовала примеры отправленных вбросов и отметила, что официальные источники всегда держат население в курсе.
"Уважаемые коллеги, мы всегда на связи", — уточнила Москалькова.
Напомним, для опровержения недостоверной информации Кабмин РФ запустил портал "Объясняем.РФ". По словам вице-премьера Чернышенко, новый ресурс будет работать по аналогии с сайтом "Стопкоронавирус.РФ". Сведения там будут обновляться в режиме реального времени.
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Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ