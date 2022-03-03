В "Ростелекоме" сообщили об участившихся хакерских атаках на сайты органов власти

Количество хакерских атак на сайты российских органов государственной власти выросло в сотни раз за последние дни. Об этом журналистам рассказал вице-президент ПАО "Ростелеком" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

"Превышение не просто в разы, а в сотни раз. То есть если раньше количество атак, которые проходили, достигало единиц – десятка в день, то сейчас это несколько сотен в день, они идут по всем фронтам", — сказал он.

Ляпунов добавил, что атаки стали более "скоординированными", а также изменилась их "технологическая начинка", и теперь они осуществляются с "выдумкой". По его словам, если ранее хакерские рейды совершали отдельные группы, то сейчас речь идёт о тысячах людей.

Ляпунов уточнил, что наибольшее количество хакерских атак пришлось на ночь с субботы на воскресенье, с 26 на 27 февраля. Тогда имели место массовые атаки, направленные на все органы власти, в том числе на портал "Госуслуги", который находится под защитой "Ростелекома". По мнению представителя провайдера, такого уровня атак не было никогда.