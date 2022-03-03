В "Ростелекоме" сообщили об участившихся хакерских атаках на сайты органов власти
Провайдер отметил, что наибольшее количество нападений пришлось на ночь с субботы на воскресенье, с 26 на 27 февраля. По мнению специалистов, такого уровня атак не было никогда.
Количество хакерских атак на сайты российских органов государственной власти выросло в сотни раз за последние дни. Об этом журналистам рассказал вице-президент ПАО "Ростелеком" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
"Превышение не просто в разы, а в сотни раз. То есть если раньше количество атак, которые проходили, достигало единиц – десятка в день, то сейчас это несколько сотен в день, они идут по всем фронтам", — сказал он.
Ляпунов добавил, что атаки стали более "скоординированными", а также изменилась их "технологическая начинка", и теперь они осуществляются с "выдумкой". По его словам, если ранее хакерские рейды совершали отдельные группы, то сейчас речь идёт о тысячах людей.
Ляпунов уточнил, что наибольшее количество хакерских атак пришлось на ночь с субботы на воскресенье, с 26 на 27 февраля. Тогда имели место массовые атаки, направленные на все органы власти, в том числе на портал "Госуслуги", который находится под защитой "Ростелекома". По мнению представителя провайдера, такого уровня атак не было никогда.
Ранее хакеры из Anonymous объявили кибервойну России из-за специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Они взяли на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT. На порталы компании шли DDoS-атаки, причём 27% были из США. Взломам подверглись и сайты других СМИ, в том числе "Известий", "Коммерсанта", "Фонтанки" и ТАСС.
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