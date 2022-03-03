Зеленский пригрозил России, призвав учить слова "репарации" и "контрибуции"
Владимир Зеленский. Обложка © Instagram / zelenskiy_official
По словам украинского президента, власти страны восстановят каждый дом, улицу и город, пострадавшие в ходе военной операции. Также он пообещал финансовую поддержку тем, кто потерял работу.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен добиваться наложения на Россию репараций и контрибуций за военную "Операцию Z". Об этом политик заявил в новом видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город и говорим России: учите слова "репарации" и "контрибуции", вы компенсируете всё, что сделали против нашей страны, против каждого украинца в полном объёме, а тех, кто погиб, — мы не забудем", — заявил украинский лидер.
Также Зеленский добавил, что те, кто потерял работу из-за военных действий, получат от государства по шесть тысяч гривен (около 21,6 тысячи рублей. — Прим. Лайфа). Также президент Незалежной пообещал выплатить пенсии гражданам в полном объёме.
Ранее Лайф рассказывал, что Германия намерена поставить Украине 2700 зенитных ракет "Стрела". Как уточняет агентство, ссылаясь на источники, Минобороны ФРГ уже несколько дней проверяет, можно ли реализовать дополнительные поставки оружия Незалежной.