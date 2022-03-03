Зеленский пригрозил России, призвав учить слова "репарации" и "контрибуции"

По словам украинского президента, власти страны восстановят каждый дом, улицу и город, пострадавшие в ходе военной операции. Также он пообещал финансовую поддержку тем, кто потерял работу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен добиваться наложения на Россию репараций и контрибуций за военную "Операцию Z". Об этом политик заявил в новом видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город и говорим России: учите слова "репарации" и "контрибуции", вы компенсируете всё, что сделали против нашей страны, против каждого украинца в полном объёме, а тех, кто погиб, — мы не забудем", — заявил украинский лидер.

Также Зеленский добавил, что те, кто потерял работу из-за военных действий, получат от государства по шесть тысяч гривен (около 21,6 тысячи рублей. — Прим. Лайфа). Также президент Незалежной пообещал выплатить пенсии гражданам в полном объёме.