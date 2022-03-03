Командование полка "Азов" внесли в список "предателей и врагов" России
Так, в него вошло четыре командира националистического батальона, которые получили сомнительную известность в ходе вооружённого конфликта в Донбассе. Всего в перечень уже входит более 45 человек.
Комитет по защите национальных интересов России внёс командование украинского националистического полка "Азов" в раздел "Предатели и враги". Соответствующая информация появилась на сайте комитета.
Так, в список вошло четыре командира националистического батальона. Среди них — основатель и экс-командир "Азова" подполковник Национальной гвардии Украины (НГУ) Андрей Билецкий, второй командир полка старший лейтенант НГУ Игорь Михайленко, экс-командир "Азова" старший лейтенант НГУ Максим Жорин. А также действующий командир националистического полка капитан НГУ Денис Прокопенко.
Напомним, что полк "Азов" был собран из добровольцев с националистическими воззрениями в Мариуполе в 2014 году. Основу подразделения составили члены расистских и неонацистских организаций. Сейчас бойцы батальона регулярно участвуют в вооружённых операциях, а также собирают деньги на продолжение своей деятельности.
Отметим, что 1 марта Комитет по защите национальных интересов начал вести список "предателей Родины". Сейчас в него уже входит более 45 человек. Это общественные деятели, музыканты, журналисты и писатели, настроенные против российской власти и, в частности, поддерживающие блогера Алексея Навального. Вносить в него намерены тех, кто, по оценке организации, не поддерживает "Операцию Z" по защите жителей Донбасса и выступает против "процветания и безопасности" России.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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