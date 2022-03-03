Командование полка "Азов" внесли в список "предателей и врагов" России

Так, в него вошло четыре командира националистического батальона, которые получили сомнительную известность в ходе вооружённого конфликта в Донбассе. Всего в перечень уже входит более 45 человек.

Комитет по защите национальных интересов России внёс командование украинского националистического полка "Азов" в раздел "Предатели и враги". Соответствующая информация появилась на сайте комитета.

Так, в список вошло четыре командира националистического батальона. Среди них — основатель и экс-командир "Азова" подполковник Национальной гвардии Украины (НГУ) Андрей Билецкий, второй командир полка старший лейтенант НГУ Игорь Михайленко, экс-командир "Азова" старший лейтенант НГУ Максим Жорин. А также действующий командир националистического полка капитан НГУ Денис Прокопенко.

Напомним, что полк "Азов" был собран из добровольцев с националистическими воззрениями в Мариуполе в 2014 году. Основу подразделения составили члены расистских и неонацистских организаций. Сейчас бойцы батальона регулярно участвуют в вооружённых операциях, а также собирают деньги на продолжение своей деятельности.