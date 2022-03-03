Басурин: "Азов" и "Правый сектор" не выпускают жителей Мариуполя в гумкоридор

В городе большая проблема с водой, продовольствием и электричеством, а жители сейчас находятся в настоящем концлагере, добавил он, также не исключив точечных ударов, если ситуация не изменится.

Батальоны "Азов" и "Правый сектор"* не выпускают жителей Мариуполя в гуманитарный коридор, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Через тот гуманитарный коридор, который мы открывали для того, чтобы вышло гражданское население, "Азов" и правосеки людей не пускают, наоборот, их задерживают. Есть такая улица Гастелло в Мариуполе, где в школе их в подвал опускают и держат", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Басурин добавил, что там сейчас находится более 60 человек и половина из них — женщины и дети, а сама школа заминирована. Также в городе большая проблема с водой, продовольствием и электричеством, по мнению представителя ведомства, жители сейчас находятся в концлагере.

"А эти горе-военные являются надсмотрщиками по периметру и внутри города. Мариуполь стал концлагерем", — заметил он.

При этом Басурин не исключил, что, если ситуация не начнёт разрешаться в ближайшие несколько дней, российские военные могут нанести точечные удары, чтобы гражданское население не пострадало, а противник был деморализован.