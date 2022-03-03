Басурин: "Азов" и "Правый сектор" не выпускают жителей Мариуполя в гумкоридор
Эдуард Басурин. Обложка © Сайт Народной милиции ДНР
В городе большая проблема с водой, продовольствием и электричеством, а жители сейчас находятся в настоящем концлагере, добавил он, также не исключив точечных ударов, если ситуация не изменится.
Батальоны "Азов" и "Правый сектор"* не выпускают жителей Мариуполя в гуманитарный коридор, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Через тот гуманитарный коридор, который мы открывали для того, чтобы вышло гражданское население, "Азов" и правосеки людей не пускают, наоборот, их задерживают. Есть такая улица Гастелло в Мариуполе, где в школе их в подвал опускают и держат", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Басурин добавил, что там сейчас находится более 60 человек и половина из них — женщины и дети, а сама школа заминирована. Также в городе большая проблема с водой, продовольствием и электричеством, по мнению представителя ведомства, жители сейчас находятся в концлагере.
"А эти горе-военные являются надсмотрщиками по периметру и внутри города. Мариуполь стал концлагерем", — заметил он.
При этом Басурин не исключил, что, если ситуация не начнёт разрешаться в ближайшие несколько дней, российские военные могут нанести точечные удары, чтобы гражданское население не пострадало, а противник был деморализован.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.