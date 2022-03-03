В Москве с 3 марта отменяется система QR-кодов

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене необходимости предоставлять QR-коды. Об этом сказано в блоге градоначальника. Он заметил, что эпидемиологическая ситуация в городе постепенно приходит в норму, а количество новых случаев заболевания омикрон-штаммом и госпитализаций продолжает снижаться.

"Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 года, в Москве прекращается использование QR-кодов", — говорится в сообщении.

Кроме того, снимаются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. Собянин добавил, что с четверга домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным.