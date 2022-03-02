Почти 1,4 тысячи больничных коек в Москве возвращают к плановой работе

Уже в ближайшее время около 1400 больничных коек в столичных стационарах вернутся к плановой помощи. Об этом заявила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Улучшение эпидемиологической ситуации в Москве продолжается. <...> Дополнительно в ближайшее время к плановой работе вернутся ещё почти 1400 коек", — сообщила она.

По данным Раковой, ранее к плановой и специализированной помощи вернулось 715 детских коек в трёх стационарах в Москве.