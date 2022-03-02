Почти 1,4 тысячи больничных коек в Москве возвращают к плановой работе
Это связано с улучшением эпидобстановки в столице. Ранее вернулось к работе 715 детских коек в трёх московских стационарах.
Уже в ближайшее время около 1400 больничных коек в столичных стационарах вернутся к плановой помощи. Об этом заявила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Улучшение эпидемиологической ситуации в Москве продолжается. <...> Дополнительно в ближайшее время к плановой работе вернутся ещё почти 1400 коек", — сообщила она.
По данным Раковой, ранее к плановой и специализированной помощи вернулось 715 детских коек в трёх стационарах в Москве.
Ранее Лайф писал, что в России за сутки госпитализировали 11 754 человека с ковидом. При этом за тот же период полностью излечилось от болезни 183 530 пациентов. А общее число выздоровевших достигло 13 931 99.
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