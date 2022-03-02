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2 марта, 08:25

В России за сутки госпитализировали 11 754 человека с ковидом

При этом за тот же период полностью излечилось от болезни 183 530 пациентов. А общее число выздоровевших достигло 13 931 995.

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 11 754 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. Отмечается, что этот показатель на 7,8% меньше, чем днём ранее.

Кроме того, за последние 24 часа полностью излечилось от болезни 183 530 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 13 931 995. Всего в России выявили 16 592 824 случая CoViD-19, из которых 97 455 — за прошедшие сутки. Зарегистрировано 353 230 летальных исходов, за последние 24 часа этот показатель вырос на 784.

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Ранее инфекционист Евгений Тимаков предупредил о влиянии "стелс-омикрона" на иммунитет. Специалист также пояснил, какие симптомы сопровождают заболевание и как долго длится недомогание после перенесённой болезни.

Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Варвара Романова
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