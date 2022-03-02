Онищенко объяснил, как Масленица помогает сберечь здоровье

Масленица является обычаем, который помогает сберечь здоровье. Об этом заявил в беседе с Лайфом бывший главный санитарный врач РФ, заместитель президента Российской академии образования (РАО), экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Это древний обычай, причём он даже не христианский. На исконно русских территориях Масленица пользуется популярностью. <...> Масленица — это здоровьесберегающий обычай, который сегодня правильно культивируется в сознании молодого поколения", — сказал он.

По словам Онищенко, сейчас наш организм должен получать белок. Причём не из красного мяса, являющегося серьёзным онкогеном, а из различных молочных продуктов, в том числе и сыров. Это считается оздоровительной процедурой, ведь мы выходим из зимы в весну и организм в этот период уставший.

Экс-депутат Госдумы рассказал о том, какие традиции соблюдаются в его семье в Масленицу. По словам Онищенко, в его доме принято "приготовить много блинов и хорошо поесть". При этом он признался, что мучного ест мало, но уже сегодня собирается отведать главное блюдо праздничной недели.

"У меня дома блины не только на Масленицу готовят. Едоков много, со мной живёт дочь со своими пятью детьми. Так что у нас, как говорится, плита не остывает. У нас обычно если есть, то с икрой или рыба какая-то. Кто-то ест с вареньем, то же детвора, им нужна энергия", — поделился он с Лайфом.