В Минобороны РФ сообщили об ударе по объектам СБУ, откуда проводились информатаки

В ходе обстрелов была выведена из строя аппаратная вещания телевизионной вышки в Киеве, при этом разрушений жилых домов допущено не было, уточнили в оборонном ведомстве.

Для предотвращения информационных атак против России военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам Службы безопасности Украины, откуда они проводились. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

"Для пресечения информатак против России нанесён удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве", — заявил он.

В ходе удара была выведена из строя аппаратная вещания телевышки в Киеве, при этом разрушений жилых домов допущено не было, уточнили в министерстве.

Кроме того, был нанесён массированный авиаудар по военной инфраструктуре Украины, поражено 67 объектов. Всего за время "Операции Z" выведено из строя 1502 военных объекта, среди которых 51 пункт управления и узел связи, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 51 радиолокационная станция. Также российские военные уничтожили 47 самолётов на земле и 11 самолётов в воздухе, 472 танка и других боевых бронемашин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и миномётов, 46 беспилотников.