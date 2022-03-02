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Регион
Опубликовано 2 марта 2022, 07:32
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В Минобороны РФ сообщили об ударе по объектам СБУ, откуда проводились информатаки

В ходе обстрелов была выведена из строя аппаратная вещания телевизионной вышки в Киеве, при этом разрушений жилых домов допущено не было, уточнили в оборонном ведомстве.

Для предотвращения информационных атак против России военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам Службы безопасности Украины, откуда они проводились. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

"Для пресечения информатак против России нанесён удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве", — заявил он.

В ходе удара была выведена из строя аппаратная вещания телевышки в Киеве, при этом разрушений жилых домов допущено не было, уточнили в министерстве.

Кличко показал момент попадания снаряда в киевскую телевышку и мощного взрыва
Кличко показал момент попадания снаряда в киевскую телевышку и мощного взрыва

Кроме того, был нанесён массированный авиаудар по военной инфраструктуре Украины, поражено 67 объектов. Всего за время "Операции Z" выведено из строя 1502 военных объекта, среди которых 51 пункт управления и узел связи, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 51 радиолокационная станция. Также российские военные уничтожили 47 самолётов на земле и 11 самолётов в воздухе, 472 танка и других боевых бронемашин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и миномётов, 46 беспилотников.

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Кадр видео © Telegram / Віталій Кличко

Артур Лапсаков
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