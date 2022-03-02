Свыше 190 рейсов было задержано или отменено в аэропортах Москвы утром 2 марта

К 10:00 мск их количество несколько снизилось — до 185. Сейчас в аэропорту Внуково задержано шесть рейсов, а отменено — 40, в Домодедово задержано семь вылетов, отменено также семь, а в Шереметьево задержано три, а отменено — 122.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Это произошло в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.