НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 07:19
3132

Свыше 190 рейсов было задержано или отменено в аэропортах Москвы утром 2 марта

К 10:00 их количество несколько снизилось, однако всё ещё остаётся большим. Многие отменённые вылеты были запланированы в российские города, где воздушные гавани закрыты до 8 марта.

<p>Обложка © Pexels</p>

Обложка © Pexels

Утром 2 марта в московских аэропортах было задержано или отменено более 190 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

К 10:00 мск их количество несколько снизилось — до 185. Сейчас в аэропорту Внуково задержано шесть рейсов, а отменено — 40, в Домодедово задержано семь вылетов, отменено также семь, а в Шереметьево задержано три, а отменено — 122.

В США уточнили правила закрытия воздушного пространства страны для самолётов из России

В США уточнили правила закрытия воздушного пространства страны для самолётов из России

Ранее Лайф рассказывал, что Росавиация до 8 марта продлила запрет на полёты в 11 аэропортов России. Ведомство пошло на такие меры 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине, изначально ограничение действовало до 2 марта.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Это произошло в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1