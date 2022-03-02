В США уточнили правила закрытия воздушного пространства страны для самолётов из России
Запрет на использование американского неба начнёт действовать к концу среды, 2 марта, рассказали в Минтрансе страны.
Закрытие воздушного пространства Соединённых Штатов касается всех самолётов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы. Об этом сообщили в Минтрансе США.
"Уведомление будет касаться всех самолётов — сертифицированных, эксплуатируемых, зарегистрированных или контролируемых любым лицом, связанным с Россией. Это включает и чартерные рейсы", — говорится в сообщении ведомства.
Также в Минтрансе уточнили, что запрет вступил в силу к концу среды.
Ранее американский президент Джо Байден, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны" объявил о закрытии воздушного пространства Штатов для воздушных судов из РФ из-за Украины.
Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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