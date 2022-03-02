В США уточнили правила закрытия воздушного пространства страны для самолётов из России

Закрытие воздушного пространства Соединённых Штатов касается всех самолётов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы. Об этом сообщили в Минтрансе США.

"Уведомление будет касаться всех самолётов — сертифицированных, эксплуатируемых, зарегистрированных или контролируемых любым лицом, связанным с Россией. Это включает и чартерные рейсы", — говорится в сообщении ведомства.

Также в Минтрансе уточнили, что запрет вступил в силу к концу среды.

Ранее американский президент Джо Байден, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны" объявил о закрытии воздушного пространства Штатов для воздушных судов из РФ из-за Украины.