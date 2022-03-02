НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 02:18

Байден объявил о закрытии воздушного пространства США для самолётов из России

Американский президент заявил, что Соединённые Штаты присоединяются к своим союзникам, уже объявившим о подобных санкциях в отношении РФ.

Президент США Джо Байден объявил о закрытии воздушного пространства США для самолётов из России из-за Украины. Об этом он сказал в ежегодном послании "О положении страны".

"Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов", — сказал Байден, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

Первой своё воздушное пространство для РФ закрыла Великобритания в ночь на 25 февраля. В ночь на 28 февраля в силу вступило решение Евросоюза о полном закрытии неба для российских воздушных судов. Аналогичное решение приняли Канада, Швейцария и ещё несколько государств. Россия приняла ответные меры, сначала закрыв небо для 36 стран, а затем ещё одной — Швейцарии.

Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © ТАСС / AP

Никита Никонов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1