Байден объявил о закрытии воздушного пространства США для самолётов из России
Американский президент заявил, что Соединённые Штаты присоединяются к своим союзникам, уже объявившим о подобных санкциях в отношении РФ.
Президент США Джо Байден объявил о закрытии воздушного пространства США для самолётов из России из-за Украины. Об этом он сказал в ежегодном послании "О положении страны".
"Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов", — сказал Байден, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.
Первой своё воздушное пространство для РФ закрыла Великобритания в ночь на 25 февраля. В ночь на 28 февраля в силу вступило решение Евросоюза о полном закрытии неба для российских воздушных судов. Аналогичное решение приняли Канада, Швейцария и ещё несколько государств. Россия приняла ответные меры, сначала закрыв небо для 36 стран, а затем ещё одной — Швейцарии.
Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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