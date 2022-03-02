Президент США Джо Байден объявил о закрытии воздушного пространства США для самолётов из России из-за Украины. Об этом он сказал в ежегодном послании "О положении страны".

"Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов", — сказал Байден, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.