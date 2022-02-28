Евросоюз полностью закрыл небо для российских воздушных судов

Евросоюз запретил российским воздушным судам взлетать, приземляться и пролетать над территорией ЕС, полностью закрыв для России воздушное пространство. Это следует из "Официального журнала ЕС".

"Должно быть запрещено для любых воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками... или для любых воздушных судов, зарегистрированных в России... приземляться, взлетать или пролетать над территорией союза", — говорится в документе.

Запрет также распространяется на воздушные суда, не зарегистрированные в РФ, но находящиеся в собственности или аренде у российских физических лиц и компаний.