Евросоюз полностью закрыл небо для российских воздушных судов
Под запрет подпали в том числе самолёты и вертолёты, не зарегистрированные в России, но находящиеся в собственности или аренде у физических и юридических лиц из РФ.
Евросоюз запретил российским воздушным судам взлетать, приземляться и пролетать над территорией ЕС, полностью закрыв для России воздушное пространство. Это следует из "Официального журнала ЕС".
"Должно быть запрещено для любых воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками... или для любых воздушных судов, зарегистрированных в России... приземляться, взлетать или пролетать над территорией союза", — говорится в документе.
Запрет также распространяется на воздушные суда, не зарегистрированные в РФ, но находящиеся в собственности или аренде у российских физических лиц и компаний.
О том, что Евросоюз планирует полностью закрыть небо для России, заявила ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Позже стало известно, что инициативу одобрили все 27 стран объединения.
Поводом для всего этого стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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