ЛНР: Украинские военные 16 раз за сутки обстреливали территорию республики

Кроме того, сообщается, что в городе Первомайске был разрушен дом и загорелся гараж.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 16 раз обстреляли девять населённых пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 16 обстрелов по девяти населённым пунктам республики", — указано в сообщении в телеграм-канале представительства.

Кроме того, сообщается, что в Первомайске был разрушен дом, там же загорелся гараж. Уточняется, что пока информация о пострадавших в результате обстрелов не поступала.