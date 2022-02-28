ЛНР: Украинские военные 16 раз за сутки обстреливали территорию республики
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Кроме того, сообщается, что в городе Первомайске был разрушен дом и загорелся гараж.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 16 раз обстреляли девять населённых пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 16 обстрелов по девяти населённым пунктам республики", — указано в сообщении в телеграм-канале представительства.
Кроме того, сообщается, что в Первомайске был разрушен дом, там же загорелся гараж. Уточняется, что пока информация о пострадавших в результате обстрелов не поступала.
Ранее в ДНР сообщили о гибели 15 мирных жителей за 11 дней. Также 34 человека, в том числе ребёнок 2006 года рождения, получили ранения различной степени тяжести.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.