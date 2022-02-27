Украинские силовики обстреляли посёлки Зайцево и Гольмовский в ДНР
ВСУ при этом применяли крупнокалиберные снаряды. По данным представительства в СЦКК, в общей сложности было совершено 11 выстрелов.
После трёх утра 27 февраля украинские силовики обстреляли посёлки Зайцево и Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом информировали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооружённые формирования Украины. — Прим. ред.) по направлению н.п. Зайцево (северное) – н.п. Зайцево (южное)", — говорится в сообщении. Там добавили, что выпущено шесть снарядов калибра 122 мм, и уточнили, что обстрел произведён в пять утра.
Спустя час под огонь украинской артиллерии попал посёлок Гольмовский. По нему, согласно сообщению представительства в СЦКК, было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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