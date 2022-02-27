Украинские силовики обстреляли посёлки Зайцево и Гольмовский в ДНР

ВСУ при этом применяли крупнокалиберные снаряды. По данным представительства в СЦКК, в общей сложности было совершено 11 выстрелов.

После трёх утра 27 февраля украинские силовики обстреляли посёлки Зайцево и Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом информировали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооружённые формирования Украины. — Прим. ред.) по направлению н.п. Зайцево (северное) – н.п. Зайцево (южное)", — говорится в сообщении. Там добавили, что выпущено шесть снарядов калибра 122 мм, и уточнили, что обстрел произведён в пять утра.