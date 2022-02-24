Минобороны России: Средства ПВО Украины подавлены
В ведомстве добавили, что пограничники Незалежной "никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают".
Минобороны России выступило с официальным заявлением в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса. Так, по данным ведомства, средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя.
"Военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают. Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз Вооружённых сил Украины выведена из строя", — говорится в сообщении.
В Минобороны также опровергли данные зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолёте.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной.
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