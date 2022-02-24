В Евросоюзе решительно осудили российскую военную спецоперацию на Украине

Председатели Европейского совета и комиссии указали, что собираются привлечь российских властей к ответственности за происходящее на территории Незалежной.

Глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудили "неоправданное нападение России на Украину". Об этом говорится в заявлениях, которые они опубликовали в "Твиттере".

"Мы решительно осуждаем необоснованное нападение России на Украину. В эти мрачные часы наши мысли с Украиной и невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые сталкиваются с неспровоцированным нападением и страхом за свою жизнь. Мы привлечём Кремль к ответственности", — говорится в сообщении фон дер Ляйен.

Подобное заявление также опубликовал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Кроме того, аналогичное сообщение разместила представительница Мальты Роберта Метсола.