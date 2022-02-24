Зеленский объявил военное положение на Украине
Также лидер Незалежной призвал граждан Украины не паниковать в связи с началом операции РФ по защите Донбасса от агрессии Киева.
Президент Украины Зеленский объявил военное положение в стране. Об этом он сказал после заседания Совета национальной безопасности и обороны.
"Мы вводим военное положение на всей территории страны", — сказал Зеленский в видео, размещённом в его телеграм-канале.
Также Зеленский призвал граждан Украины не паниковать.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
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