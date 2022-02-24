ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 04:37
9005

Небензя заявил, что Украина не услышала призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР

Василий Небензя. Фото © ТАСС / Zuma

Василий Небензя. Фото © ТАСС / Zuma

По всей видимости, в Киеве не исчезало заблуждение о том, что с благословения западных кураторов можно добиться военного решения проблемы Донбасса, отметил постпред РФ при ООН.

Власти Украины не услышали призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР. Такое мнение на заседании Совбеза ООН выразил постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Могу с сожалением констатировать, что наши сигналы Киеву о необходимости прекращения провокаций против ЛНР и ДНР не были услышаны. Похоже, что у наших украинских коллег, которых в последнее время активно вооружает, подзуживает ряд государств, не исчезало заблуждение о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса", — подчеркнул Небензя.

"Вы давали присягу народу, а не хунте": Путин призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие и идти домой
"Вы давали присягу народу, а не хунте": Путин призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие и идти домой

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР. Он также заметил, что прямое нападение на РФ приведёт к разгрому любого потенциального агрессора. Современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части ядерного потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав, подчеркнул президент.

BannerImage
Иван Косицын
  • Новости
  • Василий Небензя
  • ООН
  • Россия
  • Украина
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar