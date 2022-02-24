Небензя заявил, что Украина не услышала призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР
Василий Небензя. Фото © ТАСС / Zuma
По всей видимости, в Киеве не исчезало заблуждение о том, что с благословения западных кураторов можно добиться военного решения проблемы Донбасса, отметил постпред РФ при ООН.
Власти Украины не услышали призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР. Такое мнение на заседании Совбеза ООН выразил постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Могу с сожалением констатировать, что наши сигналы Киеву о необходимости прекращения провокаций против ЛНР и ДНР не были услышаны. Похоже, что у наших украинских коллег, которых в последнее время активно вооружает, подзуживает ряд государств, не исчезало заблуждение о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса", — подчеркнул Небензя.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР. Он также заметил, что прямое нападение на РФ приведёт к разгрому любого потенциального агрессора. Современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части ядерного потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав, подчеркнул президент.