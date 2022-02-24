The Guardian: Командование ВС Украины сообщает о ракетных ударах по штабам и аэродромам

По данным корреспондента британской газеты в Киеве Люка Хардинга, речь идёт о крылатых и баллистических ракетах.

Украинские аэродромы, командные центры и военные штабы подвергаются ударам крылатых и баллистических ракет. Об этом пишет газета The Guardian.

"Украинское оперативное командование сообщает, что "удары с применением крылатых и баллистических ракет в настоящий момент осуществляются по командным центрам в Киеве", — написал на своей странице в "Твиттере" корреспондент британской газеты в Киеве Люк Хардинг.

По его словам, среди целей также аэродромы и военные штабы.