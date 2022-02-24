Путин выразил уверенность, что российские солдаты исполнят свой долг
Российский лидер также заявил: не сомневается, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти.
Президент России Владимир Путин уверен, что российские солдаты и офицеры мужественно исполнят свой долг, а исполнительная власть будет работать слаженно и эффективно. Об этом глава государства заявил в специальном видеообращении к россиянам, посвящённом началу операции по защите Донбасса от Украины.
"Уважаемые соотечественники, уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры Вооружённых сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти", — сказал Путин в своём обращении.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев