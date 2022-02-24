Путин выразил уверенность, что российские солдаты исполнят свой долг

Российский лидер также заявил: не сомневается, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти.

Президент России Владимир Путин уверен, что российские солдаты и офицеры мужественно исполнят свой долг, а исполнительная власть будет работать слаженно и эффективно. Об этом глава государства заявил в специальном видеообращении к россиянам, посвящённом началу операции по защите Донбасса от Украины.