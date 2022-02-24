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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 04:17
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Путин выразил уверенность, что российские солдаты исполнят свой долг

Российский лидер также заявил: не сомневается, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти.

Президент России Владимир Путин уверен, что российские солдаты и офицеры мужественно исполнят свой долг, а исполнительная власть будет работать слаженно и эффективно. Об этом глава государства заявил в специальном видеообращении к россиянам, посвящённом началу операции по защите Донбасса от Украины.

Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса
Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса

"Уважаемые соотечественники, уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры Вооружённых сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти", сказал Путин в своём обращении.

Путин подчеркнул, что справедливость и правда на стороне России
Путин подчеркнул, что справедливость и правда на стороне России

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

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Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Юлия Коновалова
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