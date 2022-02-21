"Я ваше мнение услышал": Как члены Совбеза убеждали Путина признать независимость ДНР и ЛНР

Прежде чем принять решение, российский лидер решил поинтересоваться, что думают политики и министры на этот счёт. В ответ Путин услышал, кажется, даже больше, чем ожидал.

Экстренное заседание Совета безопасности длилось чуть более полутора часов и впервые было полностью открытым для журналистов. Президент Владимир Путин подчеркнул, что специально ни с кем из чиновников заранее не говорил, не интересовался их мнением, чтобы участники заседания озвучили его без всякой предварительной подготовки.

Сначала глава МИД Сергей Лавров и замглавы АП Дмитрий Козак выразили своё мнение относительно будущего Минских соглашений. Если говорить коротко, то Украина их выполнять не собирается. А следовательно, сошлись во мнении участники, надо решать вопрос с признанием ЛНР и ДНР.

"Эти территории Украине в принципе не нужны", — заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, согласившись и с Лавровым, и с Козаком.

"Для Украины это территория, а для России — это люди!" — призывала признать республики спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Народ натерпелся, дальше мучить его нельзя", — высказал свою точку зрения секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Прозвучали, правда, и другие предложения — с возможностью дать Западу последний шанс: два-три дня, чтобы США заставили наконец Украину срочно начать исполнять Минский комплекс мер. Однако глава МИД Сергей Лавров назвал это вкусовщиной.

"Что касается предложения дать два-три дня Западу, чтобы он одумался. Это дело вкуса, но он, конечно, не изменит свою позицию", — подчеркнул главный дипломат России.

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин также поддержал предложение о признании независимости республик и даже оговорился (а может, поторопился), заявив, что поддерживает вхождение ДНР и ЛНР в состав России. Владимир Путин отрезал, что эта тема сейчас не обсуждается.

Премьер-министр Михаил Мишустин, говоря о возможных санкциях за признание ЛНР и ДНР, отметил, что подготовка к реакции на подобные рестрикции ведётся давно.

"Нам не оставили выбора. Поэтому я однозначно говорю "да". Надо признавать", — отчеканил в свою очередь министр обороны Сергей Шойгу.

Путин пообещал принять решение уже сегодня.