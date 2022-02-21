Мишустин рассказал, что кабмин давно готовится к последствиям признания ДНР и ЛНР

Правительство РФ уже длительное время изучает, какими последствиями на международной арене может обернуться для России признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), и ищет варианты их обхода. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Мы уже много месяцев ведём подготовку к возможной реакции к признанию ЛНР и ДНР. Я имею в виду в первую очередь импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия такого решения", — сказал он на заседании Совбеза.