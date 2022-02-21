Мишустин рассказал, что кабмин давно готовится к последствиям признания ДНР и ЛНР
В правительстве анализируют все возможные риски и решают вопрос с импортозамещением.
Правительство РФ уже длительное время изучает, какими последствиями на международной арене может обернуться для России признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), и ищет варианты их обхода. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Мы уже много месяцев ведём подготовку к возможной реакции к признанию ЛНР и ДНР. Я имею в виду в первую очередь импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия такого решения", — сказал он на заседании Совбеза.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. На фоне этой ситуации главы республик Донбасса объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Готовность принять беженцев выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.
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