Медведев: Зеленский не хочет исполнять Минские соглашения из страха не переизбраться

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет исполнять "Минск-2", поскольку боится не переизбраться на следующий срок, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"По совокупности того, что происходит, можно сделать вывод, что комплекс мер, которые зафиксированы в Минских соглашениях, выполняться не будет", — сказал Медведев на заседании Совбеза РФ.

При этом он отметил, что "по понятным причинам, даже при наличии давления со стороны иностранных государств типа Франции, Германии, по всей вероятности, нынешнему режиму на Украине, а именно действующему президенту, такого рода исполнение не нужно". Медведев объяснил, что оно будет препятствовать переизбранию Зеленского "на должность президента, а он этого хочет больше всего на свете".