Медведев: Зеленский не хочет исполнять Минские соглашения из страха не переизбраться
Он выразил уверенность в том, что лидер Незалежной "хочет больше всего на свете" остаться на своём посту.
Дмитрий Медведев. Фото © kremlin.ru
Президент Украины Владимир Зеленский не хочет исполнять "Минск-2", поскольку боится не переизбраться на следующий срок, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"По совокупности того, что происходит, можно сделать вывод, что комплекс мер, которые зафиксированы в Минских соглашениях, выполняться не будет", — сказал Медведев на заседании Совбеза РФ.
При этом он отметил, что "по понятным причинам, даже при наличии давления со стороны иностранных государств типа Франции, Германии, по всей вероятности, нынешнему режиму на Украине, а именно действующему президенту, такого рода исполнение не нужно". Медведев объяснил, что оно будет препятствовать переизбранию Зеленского "на должность президента, а он этого хочет больше всего на свете".
Ранее Песков заявил о нежелании Зеленского выполнять Минские соглашения. Поэтому у президента РФ Владимира Путина есть все основания не рассматривать его как человека, который готов в ближайшей перспективе к выполнению договорённостей, отметил представитель Кремля.