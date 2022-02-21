Шойгу заявил, что нацбатальоны в Донбассе не подчиняются командованию ВСУ

По словам министра, такие группировки проникают на восток Украины, где устраивают диверсии.

На линии соприкосновения в Донбассе действуют батальоны националистов, которые практически никак не контролируются Киевом. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза в Кремле.

"Националистические батальоны, о которых много говорят и много пишут и которые, по совершенно объективным нашим данным, плохо управляются руководством страны и командованием на местах", — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что такие нацгруппировки действуют на своё усмотрение. Они создают диверсионные отряды, которые прорываются в Донбасс и подрывают ЛЭП, автомобили и газопроводы.