Шойгу заявил, что нацбатальоны в Донбассе не подчиняются командованию ВСУ
По словам министра, такие группировки проникают на восток Украины, где устраивают диверсии.
На линии соприкосновения в Донбассе действуют батальоны националистов, которые практически никак не контролируются Киевом. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза в Кремле.
"Националистические батальоны, о которых много говорят и много пишут и которые, по совершенно объективным нашим данным, плохо управляются руководством страны и командованием на местах", — сказал он.
Шойгу подчеркнул, что такие нацгруппировки действуют на своё усмотрение. Они создают диверсионные отряды, которые прорываются в Донбасс и подрывают ЛЭП, автомобили и газопроводы.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. А 21 февраля ФСБ России обнаружила в Ростовской области украинскую диверсионную группу, которая пересекла российскую границу. Уточняется, что её участники были уничтожены при оказании вооружённого сопротивления.
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