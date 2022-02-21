В ФСБ рассказали подробности уничтожения украинских диверсантов в Ростовской области
Операция проводилась Пограничным управлением службы совместно с подразделениями прикрытия границы Южного военного округа.
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что пограничники ФСБ РФ вместе с военными уничтожили группу неизвестных в Ростовской области, которые нарушили границу России с Украиной на двух БМП.
"21 февраля т.г. около 09:00 пограничным нарядом Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области совместно с подразделениями прикрытия границы Южного военного округа обнаружена неизвестная группа на двух боевых машинах пехоты, нарушившая границу с Украины в РФ", — сообщили в ФСБ.
В службе уточнили, что группа была уничтожена при оказании вооружённого сопротивления.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ.
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