В ФСБ рассказали подробности уничтожения украинских диверсантов в Ростовской области

Операция проводилась Пограничным управлением службы совместно с подразделениями прикрытия границы Южного военного округа.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что пограничники ФСБ РФ вместе с военными уничтожили группу неизвестных в Ростовской области, которые нарушили границу России с Украиной на двух БМП.

"21 февраля т.г. около 09:00 пограничным нарядом Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области совместно с подразделениями прикрытия границы Южного военного округа обнаружена неизвестная группа на двух боевых машинах пехоты, нарушившая границу с Украины в РФ", — сообщили в ФСБ.