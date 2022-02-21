Салливан признал, что США не могут предсказать дату и время "вторжения" на Украину

Вашингтон не может спрогнозировать конкретные дату и время "вторжения" России на Украину. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

Однако, по его мнению, Москва осуществляет какой-то план. За последние сутки Соединённые Штаты зафиксировали "продвижение" сил России к украинским границам, сообщил советник.