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21 февраля, 14:02

Салливан признал, что США не могут предсказать дату и время "вторжения" на Украину

Однако, по словам советника главы Белого дома, всё указывает на то, что Россия реализовывает какой-то крупный военный план.

Вашингтон не может спрогнозировать конкретные дату и время "вторжения" России на Украину. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

Однако, по его мнению, Москва осуществляет какой-то план. За последние сутки Соединённые Штаты зафиксировали "продвижение" сил России к украинским границам, сообщил советник.

"Всё указывает на то, что русские продолжают реализовывать план крупного военного вторжения на Украину", — подчеркнул он.

Захарова назвала мемом сообщения западных СМИ о "вторжении" России на Украину

Захарова назвала мемом сообщения западных СМИ о "вторжении" России на Украину

Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью. При этом глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал заявления о готовящемся вторжении России неуместными. По его мнению, в подобных условиях страна живёт с 2013 года.

Обложка © shutterstock

Александра Васильева

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