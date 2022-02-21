МИД ФРГ оценил найденные Spiegel документы об обещании НАТО не расширяться на восток

НАТО не подписывало с Россией документов, где содержались бы обещания о нерасширении альянса на восток. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, комментируя опубликованный Der Spiegel архивный документ, где говорится о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано не расширять альянс на восток.

"В соглашении "четыре плюс два" вообще нет упоминаний об этом, и потому противоположные утверждения не соответствуют действительности. А основополагающий акт НАТО – Россия был заключён в 1997 году как раз таки на фоне предстоявшего расширения НАТО на восток", — пояснил он.

В последнем документе как раз есть упоминания о том, как в процессе продвижения НАТО к российским границам "могут быть учтены определённые интересы безопасности РФ", отметил Бургер.

При этом он отказался оценивать документ, на который ссылается немецкое издание, утверждая, что НАТО около 30 лет назад обещало не расширяться на восток. МИД не является "исторической комиссией", это не наша работа толковать архивные документы, добавил Бургер.