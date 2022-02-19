Журнал Spiegel нашёл документы об обещании НАТО не расширяться на Восток

Германский еженедельник Der Spiegel пишет, что найдены архивные документы, подтверждающие обещание западных стран руководству Советского Союза в 1991 году не расширять НАТО на Восток. Обнаружил материалы американский политолог, доцент кафедры международных отношений Бостонского университета Джошуа Шифринсон.

Der Spiegel сообщает, что первоначально документ находился под грифом "секретно". В нём идёт речь о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая прошла в Бонне 6 марта 1991 года. Приводится фрагмент резолюции по результатам переговоров в формате "два плюс четыре" — с участием ГДР, ФРГ, Франции, СССР, Великобритании и США об урегулировании в отношении Германии.

"Мы ясно дали понять, что не будем расширять НАТО за пределы [реки] Эльбы. Поэтому мы не можем предложить Польше и другим [странам] членство в НАТО", — отметил, согласно документу, представляющий ФРГ Юрген Хробог.

Подчёркивается, что подобная точка зрения совпадала с официальной позицией федерального правительства канцлера Германии Гельмута Коля и министра иностранных дел Ганса-Дитриха Геншера. В свою очередь представитель США Раймонд Зайтц отмечает, что "Советскому Союзу дали чётко понять, что в переговорах "два плюс четыре", а также в рамках других переговоров, не будут извлекать выгоду из вывода советских войск из Восточной Европы".

"НАТО не должно ни формально, ни неофициально расширяться на Восток", — заключает представитель США Раймонд Зайтц.