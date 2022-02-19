Журнал Spiegel нашёл документы об обещании НАТО не расширяться на Восток
Еженедельник ссылается архивные материалы, обнаруженные американским политологом, доцентом Бостонского университета Джошуа Шифринсоном. В них говорится о результатах переговоров.
Германский еженедельник Der Spiegel пишет, что найдены архивные документы, подтверждающие обещание западных стран руководству Советского Союза в 1991 году не расширять НАТО на Восток. Обнаружил материалы американский политолог, доцент кафедры международных отношений Бостонского университета Джошуа Шифринсон.
Der Spiegel сообщает, что первоначально документ находился под грифом "секретно". В нём идёт речь о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая прошла в Бонне 6 марта 1991 года. Приводится фрагмент резолюции по результатам переговоров в формате "два плюс четыре" — с участием ГДР, ФРГ, Франции, СССР, Великобритании и США об урегулировании в отношении Германии.
"Мы ясно дали понять, что не будем расширять НАТО за пределы [реки] Эльбы. Поэтому мы не можем предложить Польше и другим [странам] членство в НАТО", — отметил, согласно документу, представляющий ФРГ Юрген Хробог.
Подчёркивается, что подобная точка зрения совпадала с официальной позицией федерального правительства канцлера Германии Гельмута Коля и министра иностранных дел Ганса-Дитриха Геншера. В свою очередь представитель США Раймонд Зайтц отмечает, что "Советскому Союзу дали чётко понять, что в переговорах "два плюс четыре", а также в рамках других переговоров, не будут извлекать выгоду из вывода советских войск из Восточной Европы".
"НАТО не должно ни формально, ни неофициально расширяться на Восток", — заключает представитель США Раймонд Зайтц.
Как сообщал Лайф ранее, НАТО увеличит присутствие на востоке и юго-востоке альянса якобы "из-за действий России". По словам генсека Столтенберга, речь может идти в том числе о создании новой боевой группы альянса в Румынии и в других странах.
Лайф уже сообщал, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Позже Запад передал России ответ, который обнародовала испанская газета Еl Pais
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