Байден продлил финансирование американского правительства до 11 марта

Президент США Джо Байден 18 февраля подписал одобренную Конгрессом инициативу о временном финансировании федерального правительства до 11 марта включительно. Срок действия предыдущей резолюции истекал уже 19 февраля.

"Закон о дальнейшем дополнительном расширении государственного финансирования, который предусматривает ассигнования на 2022 финансовый год федеральным агентствам до 11 марта 2022 года для продолжения проектов и мероприятий федерального правительства", —говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.