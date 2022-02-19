Байден продлил финансирование американского правительства до 11 марта
Это мера должна позволить избежать шатдауна — приостановки работы государственных органов. Решение принято всего за сутки до истечения срока.
Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / The White House
Президент США Джо Байден 18 февраля подписал одобренную Конгрессом инициативу о временном финансировании федерального правительства до 11 марта включительно. Срок действия предыдущей резолюции истекал уже 19 февраля.
"Закон о дальнейшем дополнительном расширении государственного финансирования, который предусматривает ассигнования на 2022 финансовый год федеральным агентствам до 11 марта 2022 года для продолжения проектов и мероприятий федерального правительства", —говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Ранее Лайф сообщал, что Байден повысил потолок госдолга США до 31,4 триллиона долларов. Если закон не был бы одобрен, могла возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства. Это грозило так называемым шатдауном — приостановкой работы госорганов.