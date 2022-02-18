В Белом доме допустили, что за кибератаками на Украину могла стоять Россия

В Белом доме высказали предположение, что за недавними кибератаками на банки и Минобороны Украины могла стоять Россия. Об этом сказала заместитель помощника президента США по национальной безопасности Анна Нойбергера, курирующая вопросы кибербезопасности.

"Правительство США считает, что кибероператоры из России, вероятно, совершили атаки на украинское правительство, в том числе на военные и иные критически важные сети", — сказала Нойбергера.

По её словам, у Белого дома есть "техническая информация", которая якобы указывает на связь российской разведки с большим объёмом данных, который передавался на украинские ресурсы.