На Украине заявили о масштабной DDoS-атаке на портал госуслуг "Дия"

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что портал государственных услуг "Дия" подвергся DDoS-атаке вслед за банками и сайтами Минобороны и Вооружённых сил.

"Приблизительно в 20:00 (21:00 мск. — Прим. Лайфа), вслед за банками, мощная DDoS-атака началась и на портал "Дия", что было ожидаемо", — написал министр в своём телеграм-канале.

По его словам, мощность кибератаки составляла около 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. В причастности к произошедшему Фёдоров поспешил обвинить Россию и Китай.

"Первоначальный вектор — Россия и Китай... Наши специалисты быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась из Чехии и Узбекистана и снова была "отбита", — заявил украинский министр.

Напомним, ранее на Украине заявили о DDoS-атаке на сайты Минобороны и ВСУ. Неполадки были зафиксированы и в работе порталов "Приватбанка" и "Ощадбанка".