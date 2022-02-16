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Тела двух подростков нашли у дома на севере Петербурга

Погибшие — 15-летние парень и девушка. Их обнаружил житель Выборгского района, мужчина сообщил об увиденном по номеру 112. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

15 февраля, 22:47

Фото на обложке © ТАСС / Антон Новодережкин

В Санкт-Петербурге у жилого дома на проспекте Тореза обнаружены тела двух подростков. Об этом пишет "Фонтанка".

Уточняется, что погибшие — 15-летние парень и девушка. Тела обнаружил житель Выборгского района, мужчина сообщил об увиденном по номеру 112. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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