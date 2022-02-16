Тела двух подростков нашли у дома на севере Петербурга
Погибшие — 15-летние парень и девушка. Их обнаружил житель Выборгского района, мужчина сообщил об увиденном по номеру 112. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Фото на обложке © ТАСС / Антон Новодережкин
В Санкт-Петербурге у жилого дома на проспекте Тореза обнаружены тела двух подростков. Об этом пишет "Фонтанка".
Уточняется, что погибшие — 15-летние парень и девушка. Тела обнаружил житель Выборгского района, мужчина сообщил об увиденном по номеру 112. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть.
В девятиэтажном доме, рядом с которым нашли пару, живёт семья девочки-подростка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Комментариев: 0