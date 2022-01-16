В Подмосковье 11-летний мальчик умер во время допзанятий по футболу в школе

В одной из подмосковных школ во время дополнительных занятий по футболу скончался 11-летний ученик. По данному факту началась проверка, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону.

"Следственным отделом по Мытищам ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту смерти мальчика 2010 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошёл в подмосковном Королёве. Там во время дополнительных занятий по футболу четверокласснику стало плохо на площадке, он упал и потерял сознание. На место приехала скорая помощь, но медикам оставалось лишь констатировать смерть мальчика. По предварительным данным, у него не было никаких противопоказаний к занятию спортом.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизу, по результатам которой установят причину смерти. Также сотрудники изучат медкарту мальчика и документацию о деятельности секции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.