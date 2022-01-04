В Москве годовалый малыш умер после отравления таблеткой от тараканов

В московской больнице 3 января умер полуторагодовалый ребёнок после того, как пробыл два месяца в коме из-за отравления таблеткой от тараканов. По факту произошедшего следователи начали проверку, пишет kp.ru.

"Инцидент произошёл ещё в ноябре 2021 года. Тогда ребёнок попал в больницу. Мы проводим проверку по факту смерти несовершеннолетнего ребёнка", — сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

Указывается, что молодая семья переехала в столицу несколько лет назад из страны ближнего зарубежья. Здесь они сняли квартиру на Совхозной улице, а позднее, в июле 2020 года, родился мальчик. На таблетку ребёнок наткнулся 13 ноября 2021-го: он сразу же положил её на язык и проглотил. Затем мальчик стал плакать, у него поднялась температура. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти ребёнка. По факту смерти проводится процессуальная проверка, которую контролирует Прокуратура Москвы, сообщили в её пресс-службе.