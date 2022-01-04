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В Нижегородской области выявили первый случай заражения "омикроном"

28-летняя пациентка могла подхватить коронавирус за пределами региона.

4 января, 13:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Нижегородской области выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, заболевшей оказалась невакцинированная девушка. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"Заболевание сопровождается вирусной пневмонией (КТ-1 — до 25 процентов поражения лёгких). Получает лечение согласно рекомендациям Минздрава России", — говорится в его сообщении в Instagram.

Как уточнил Мелик-Гусейнов, 28-летняя пациентка не вакцинировалась. На данный момент самочувствие у девушки средней степени тяжести, она проходит лечение в одном из городских ковидных госпиталей. Министр также отметил, что "заражение, вероятно, произошло не на территории Нижегородской области".

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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