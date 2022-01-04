В Нижегородской области выявили первый случай заражения "омикроном"

В Нижегородской области выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, заболевшей оказалась невакцинированная девушка. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"Заболевание сопровождается вирусной пневмонией (КТ-1 — до 25 процентов поражения лёгких). Получает лечение согласно рекомендациям Минздрава России", — говорится в его сообщении в Instagram.

Как уточнил Мелик-Гусейнов, 28-летняя пациентка не вакцинировалась. На данный момент самочувствие у девушки средней степени тяжести, она проходит лечение в одном из городских ковидных госпиталей. Министр также отметил, что "заражение, вероятно, произошло не на территории Нижегородской области".