В России за сутки выявлено 15 903 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 15 903 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Наибольшее количество новых случаев ковида за 24 часа зафиксировано в Москве (1967), Санкт-Петербурге (1297), Московской области (974). Также за сутки скончалось 834 инфицированных. За весь период в России от коронавируса умерло 312 187 человек.