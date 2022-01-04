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В России за сутки выявлено 15 903 новых случая коронавируса

Всего с начала пандемии ковид в стране подтвердился у 10 570 212 человек.

4 января, 08:37

© Агентство "Москва" / Софья Сандурская

За последние сутки в России выявлено 15 903 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Наибольшее количество новых случаев ковида за 24 часа зафиксировано в Москве (1967), Санкт-Петербурге (1297), Московской области (974). Также за сутки скончалось 834 инфицированных. За весь период в России от коронавируса умерло 312 187 человек.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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