Вирусолог Жемчугов объяснил причину появления нового штамма ковида на юге Франции

В природе коронавируса заложен механизм, который помогает ему приспосабливаться к окружающей среде, каждый день происходят десятки, если не сотни мутаций, поэтому ничего удивительного в том, что был обнаружен новый штамм, нет, заявил Лайфу вирусолог Владислав Жемчугов.

"Надо посмотреть на события, раз его определили, значит, он чем-то лучше, чем все предыдущие (не для человека, конечно). Задача исследователей — определить, насколько он опасен, какова летальность при заболевании обновлённым вирусом. И как быстро он передаётся", — отметил специалист.

По его мнению, эти данные о появившемся на юге Франции штамме ковида удастся выяснить через один-два месяца.